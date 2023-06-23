НЕУЧЕБНАЯ ТРЕВОГА ⟩ Как студенты из Непала могли попасть на войну в Украине в составе российской армии?

Все они говорят, что для них это способ заработать, а потом не просто остаться в России, но и перевезти сюда семьи.

По словам Раджа, он помог некоторым из них - и после медосмотра и языкового теста их направили на трехмесячные курсы военной подготовки. Что было с ними дальше, он не знает.

Как говорит Радж, такой всплеск интереса появился после того, как президент России Владимир Путин издал указ об упрощенном получении гражданства для иностранцев, принявших участие в «специальной военной операции» (он был подписан в сентябре 2022 года и уточнен в мае 2023-го).

По данным миграционных властей Непала, с февраля 2022-го года в Россию поехали 1729 граждан страны - по студенческим и рабочим визам. Сколько из них оказались в армии РФ - неизвестно.

Местные эксперты уверены, что люди пошли на это ради денег.

В Непале человек должен зарабатывать и содержать не только себя, но и всю семью, а в российской армии они за несколько месяцев заработают столько, сколько в своей стране - за несколько лет, говорит Тикарам Гаутам, социолог из университета Трибхувана в столице Непала Катманду.

При голосованиях в ООН с осуждением российской агрессии Непал голосовал в поддержку Украины.