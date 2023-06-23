ФОТО ⟩ В результате столкновения в кювет слетели два автомобиля. В одном из них находился годовалый ребенок

По предварительной информации, 53-летний мужчина за рулем Citroën хотел повернуть налево, но в этот момент сзади появилась Kia, до этого обогнвшая два автомобиля. 22-летний мужчина за рулем Kia не заметил Citroën вовремя. Оба автомобиля столкнулись и съехали боком в кювет. Оба автомобиля ехали из Вильянди в сторону Рынгу.