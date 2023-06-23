В пятницу, 23 июня, около 17:30 на 9-м километре шоссе Вильянди-Рынгу в Вильяндиской волости произошло дорожно-транспортное происшествие: столкнулись автомобили Kia и Citroën. В результате аварии оба автомобиля съехали в кювет, причем в одном из автомобилей находился годовалый ребенок.
ФОТО ⟩ В результате столкновения в кювет слетели два автомобиля. В одном из них находился годовалый ребенок
По предварительной информации, 53-летний мужчина за рулем Citroën хотел повернуть налево, но в этот момент сзади появилась Kia, до этого обогнвшая два автомобиля. 22-летний мужчина за рулем Kia не заметил Citroën вовремя. Оба автомобиля столкнулись и съехали боком в кювет. Оба автомобиля ехали из Вильянди в сторону Рынгу.
В автомобиле Citroën находился только водитель, в Kia - мужчина, женщина и годовалый ребенок.
Прибывшие на место происшествия медики осмотрели людей, но, к счастью, никто не пострадал, несмотря на значительные повреждения автомобиля Kia.
Водители были трезвы.