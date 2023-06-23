«Мистер Титаник», «авантюрист» и «гордость Франции». Что известно о погибших на батискафе «Титан»

Ему принадлежат три мировых рекорда Гиннесса, один из них - за самое продолжительное время, проведенное в самой глубокой части Мирового океана -Марианской впадине.

Летом 2022 года Хардинг рассказал журналу Business Aviation Magazine, что вырос в Гонконге, получил квалификацию пилота в середине 1980-х, во время учебы в Кембридже, и основал свою авиастроительную фирму. Деньги для этого он заработал на разработке программного обеспечения для банков.

В том же интервью бизнесмен рассказал, что собирается совершить погружение к «Титанику». Изначально оно должно было состояться в июне 2022 года, но было, по его словам, отложено из-за того, что подводный аппарат получил повреждения во время предыдущего погружения.

Тогда никто не пострадал.

«Я считаю, что все это просчитанные риски, и их всесторонне изучают, прежде чем мы начинаем [наши исследования]», - говорил он, отвечая на вопрос о сопряженных с его увлечениями опасностях.

В минувшие выходные Хардинг написал у себя в фейсбуке, что миссия «вероятно, будет первой и единственной в 2023 году» из-за плохих погодных условий в канадском Ньюфаундленде, откуда стартуют экспедиции.

Друг Хардинга Дэвид Мирнс, ученый в области морской биологии и руководитель некоторых экспедиций, называет его обаятельным парнем, которого привлекали экстремальные приключения.