Попытка военного переворота в РФ ⟩ Кремль решил закрыть уголовное дело в отношении Пригожина, мятежников обещают не наказывать

Вскоре Пригожин призвал «заканчивать с этим безобразием», однако потом стал отрицать наличие мятежа, назвав его «маршем справедливости», пишет «Новая газета.Европа»

Против Пригожина возбудили уголовное дело о призывах к мятежу.

В России ЧВК «Вагнер», воевавшая в Украине, в ночь на 24 июня подняла мятеж. Путин выступил со спецобращением, назвав мятеж Евгения Пригожина «предательством» и «изменой», а также "ударом по России". Пригожин ответил, что «по поводу предательства Родины президент глубоко ошибся». Поздно вечером 24 июня Пригожин заявил, что принял предложение Александра Лукашенко об остановке движения "Вагнера" на Москву.

Что случилось? Противостояние Пригожина и Шойгу

В ЧВК «Вагнер» примерно в 21:10 23 июня заявили, что российские войска нанесли ракетный удар по лагерям наемников. Об этом сообщил глава военной компании Евгений Пригожин.

Связанные с ЧВК Telegram-каналы сообщали о множестве погибших. «Мы примем решение, как ответить на это злодеяние, следующий шаг за нами», - заявил Евгений Пригожин.

Вскоре в пресс-службе Пригожина появилась запись от имени военных командиров.

«Совет командиров ЧВК "Вагнер" принял решение: зло, которое несет военное руководство страны, должно быть остановлено. Они пренебрегают жизнями солдат, они забыли слово "справедливость", и мы вернем ее.