ЧВК «Вагнер» заявил, что подразделения Минобороны РФ нанесли ракетный удар по лагерю наемников. В связанных с ЧВК каналах сообщалось о «множестве погибших». После этого последовало заявление о фактическом начале вооруженного конфликта с военным руководством РФ. К вечеру субботы стало известно, что Пригожин решил прекратить активную конфронтацию.
Попытка военного переворота в РФ ⟩ Кремль решил закрыть уголовное дело в отношении Пригожина, мятежников обещают не наказывать
Вскоре Пригожин призвал «заканчивать с этим безобразием», однако потом стал отрицать наличие мятежа, назвав его «маршем справедливости», пишет «Новая газета.Европа»
Против Пригожина возбудили уголовное дело о призывах к мятежу.
В России ЧВК «Вагнер», воевавшая в Украине, в ночь на 24 июня подняла мятеж. Путин выступил со спецобращением, назвав мятеж Евгения Пригожина «предательством» и «изменой», а также "ударом по России". Пригожин ответил, что «по поводу предательства Родины президент глубоко ошибся». Поздно вечером 24 июня Пригожин заявил, что принял предложение Александра Лукашенко об остановке движения "Вагнера" на Москву.
Что случилось? Противостояние Пригожина и Шойгу
В ЧВК «Вагнер» примерно в 21:10 23 июня заявили, что российские войска нанесли ракетный удар по лагерям наемников. Об этом сообщил глава военной компании Евгений Пригожин.
Связанные с ЧВК Telegram-каналы сообщали о множестве погибших. «Мы примем решение, как ответить на это злодеяние, следующий шаг за нами», - заявил Евгений Пригожин.
Вскоре в пресс-службе Пригожина появилась запись от имени военных командиров.
«Совет командиров ЧВК "Вагнер" принял решение: зло, которое несет военное руководство страны, должно быть остановлено. Они пренебрегают жизнями солдат, они забыли слово "справедливость", и мы вернем ее.
Поэтому те, кто уничтожили сегодня наших парней, и десятки тысяч жизней русских солдат, будут наказаны. После того, как мы закончим начатое, мы вернемся на фронт для защиты нашей родины.
Президентская власть, правительство, МВД, росгвардия и другие структуры будут работать дальше. Мы разберемся с теми, кто уничтожает русских солдат и вернемся на фронт», — заявил Пригожин.
Он рекомендовал не выходить на улицу по маршруту следования ЧВК и пообещал вернуться на фронт, когда бойцы «закончат начатое».
В другом сообщении Пригожин заявил, что Шойгу уехал из Ростова-на Дону. «Шойгу только что трусливо бежал из Ростова. В 22.00 он бежал, трусливо, как баба. Чтобы не объясняться, зачем он поднимал вертолеты, чтобы уничтожать наших парней, зачем наносил ракетные удары. Эта тварь будет остановлена», — сказал он.
После этого Пригожин призвал всю армию и всю страну присоединяться к ЧВК и «заканчивать с этим безобразием».
Минобороны РФ отрицало удары по позициям наемников ЧВК: «Все распространяемые в социальных сетях от имени Евгения Пригожина сообщения и видеокадры о якобы нанесении МО РФ удара по тыловым лагерям ЧВК "Вагнер" не соответствуют действительности и являются информационной провокацией», — цитирует ведомство РИА Новости.
«Это не военный переворот — это марш справедливости. Наши действия никак не мешают войскам», — заявлял Пригожин в одном из аудиосообщений.
Затем он сказал, что большинство военных «горячо поддерживают» ЧВК «Вагнер».
Источники российских СМИ сообщали о введении плана «Крепость» в Ростовской области и Москве.