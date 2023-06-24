ЧВК «Вагнер» заявил, что подразделения Минобороны РФ нанесли ракетный удар по лагерю наемников. В связанных с ЧВК каналах сообщается о «множестве погибших». После этого последовало заявление о фактическом начале вооруженного конфликта с военным руководством РФ, пишет «Новая газета.Европа».
Военный переворот в РФ? ⟩ Мятеж ЧВК «Вагнер»: захвачены все военные объекты в Ростове-на-Дону и Воронеже, Пригожин грозит походом на Москву
Вскоре Пригожин призвал «заканчивать с этим безобразием», однако потом стал отрицать наличие мятежа, назвав его «маршем справедливости».
Против Пригожина возбудили уголовное дело о призывах к мятежу. В Кремле сообщили, что Владимир Путин проинформирован о ситуации.
Что случилось? Противостояние Пригожина и Шойгу
В ЧВК «Вагнер» примерно в 21.10 23 июня заявили, что российские войска нанесли ракетный удар по лагерям наемников. Об этом сообщил глава военной компании Евгений Пригожин.
Связанные с ЧВК Telegram-каналы сообщают о множестве погибших. «Мы примем решение, как ответить на это злодеяние, следующий шаг за нами», - заявил Евгений Пригожин.
Вскоре в пресс-службе Пригожина появилась запись от имени военных командиров.
«Совет командиров ЧВК "Вагнер" принял решение: зло, которое несет военное руководство страны, должно быть остановлено. Они пренебрегают жизнями солдат, они забыли слово "справедливость", и мы вернем ее.
Поэтому те, кто уничтожили сегодня наших парней, и десятки тысяч жизней русских солдат, будут наказаны. После того, как мы закончим начатое, мы вернемся на фронт для защиты нашей родины.
Президентская власть, правительство, МВД, росгвардия и другие структуры будут работать дальше. Мы разберемся с теми, кто уничтожает русских солдат и вернемся на фронт», — заявил Пригожин.
Он рекомендовал не выходить на улицу по маршруту следования ЧВК и пообещал вернуться на фронт, когда бойцы «закончат начатое».
В другом сообщении Пригожин заявил, что Шойгу уехал из Ростова-на Дону. «Шойгу только что трусливо бежал из Ростова. В 22.00 он бежал, трусливо, как баба. Чтобы не объясняться, зачем он поднимал вертолеты, чтобы уничтожать наших парней, зачем наносил ракетные удары. Эта тварь будет остановлена», — сказал он.
После этого Пригожин призвал всю армию и всю страну присоединяться к ЧВК и «заканчивать с этим безобразием».
Минобороны РФ отрицает удары по позициям наемников ЧВК: «Все распространяемые в социальных сетях от имени Евгения Пригожина сообщения и видеокадры о якобы нанесении МО РФ удара по тыловым лагерям ЧВК "Вагнер" не соответствуют действительности и являются информационной провокацией», — цитирует ведомство РИА Новости.
Военный обозреватель «Новой-Европа» Георгий Александров считает, что видео последствий «обстрела» не выглядит достоверным. «Нет явных воронок от попаданий. Нет очевидных фрагментов тел. Нет общего задымления. Очаги возгорания не похожи на остатки от попаданий ракет», — рассказал он.
При этом локация видео «удара» по лагерю ЧВК совпадает с ранее снятыми видео «военкора» Александра Смирнова, пишет журналист Bellingcat Арик Толер.
«Это не военный переворот— это марш справедливости. Наши действия никак не мешают войскам», — заявил Пригожин в новом аудиосообщении.
Затем он сказал, что большинство военных «горячо поддерживают» ЧВК «Вагнер». «Большинство военных нас горячо поддерживают. Приходят сообщения: "Спасибо, парни!", "Наконец-то наступит справедливость в армии", "Наконец-то вы добьетесь, чтобы нам дали боеприпасов и чтобы нас перестали кидать "на мясо"», — заявил он.
«Только что пришла информация: в ростовском морге министр обороны велел спрятать две тысячи тел, которые хранятся там, чтобы не показывать потери», — также утверждает Пригожин.
В два часа ночи вышло новое заявление Пригожина, в котором он утверждает, что бойцы ЧВК «Вагнер» входят в Ростов и уже пересекли «во многих местах» государственную границу. Никаких подтверждений словам Пригожина нет.
«Мы пересекли госграницу во всех местах. Пограничники обнимались с нашими бойцами. Сейчас мы входим в Ростов. Против нас кинули срочников, которые отходят в сторону. Идем дальше. Если кто-то встанет на пути, мы уничтожим всех. Мы идем до конца», — добавил Пригожин.
Также Пригожин заявил о сбитии вертолета, «открывшего огонь по гражданской колонне». По словам основателя ЧВК «Вагнер», вертолет сбили бойцы ЧВК.
Первые реакции на конфликт
В Кремле заявили, что президент России Владимир Путин проинформирован о ситуации вокруг Пригожина. «Принимаются все необходимые меры», — заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков.
В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что утверждения, распространяемые от имени Пригожина, не имеют под собой никаких оснований.
«В связи с этими заявлениями ФСБ России возбужденно уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу.
Требуем немедленно прекратить противоправные действия», — сказали в НАК.
Позднее о том, что против Пригожина возбудили уголовное дело по ст. 279 УК, сообщили в Генпрокуратуре РФ. «Его действиям будет дана надлежащая правовая оценка. За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет», — рассказали в ведомстве.
В Центре общественных связей ФСБ заявили, что заявления и действия Пригожина «фактически являются призывами к началу вооруженного гражданского конфликта» на территории России и являются «ударом в спину» российским военнослужащим.
ЦОС ФСБ призвал наемников ЧВК «Вагнер» не выполнять «преступные приказы» Пригожина и принять меры к его задержанию.
Глава Липецкой области заявил об усилении мер безопасности в регионе. «Особое внимание будет уделено объектам критической инфраструктуры. Кроме того, жителям региона рекомендуется сейчас отказаться от поездок в южном направлении, в частности, в Воронежскую область», — написал Игорь Артамонов.
Ранее губернатор Ростовской области сообщил, что «ситуация в городе требует максимальной концентрации всех сил для удержания порядка», и призвал местных жителей не выходить из дома.
Источники: в Ростовской области и Москве введен план «Крепость»
Источники российских СМИ сообщают о введении плана «Крепость» в Ростовской области и Москве.
Собеседник канала «ВЧК-ОГПУ» сообщил, что в Москве введен план «Крепость». Других подтверждений этой информации нет. Источники ASTRA говорят, что московские силовики неофициально приведены в повышенную готовность, руководство дало сотрудникам силовых ведомств распоряжение «всем быть на связи, никуда не уезжать». Источник «Досье», близкий к спецслужбам, рассказал, что сотрудников ФСБ в Москве срочно вызвали на рабочие места.