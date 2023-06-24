Военный переворот в РФ? ⟩ Мятежники из ЧВК «Вагнер» приближаются к Москве, власти опасаются боев под столицей

Вскоре Пригожин призвал «заканчивать с этим безобразием», однако потом стал отрицать наличие мятежа, назвав его «маршем справедливости».

Против Пригожина возбудили уголовное дело о призывах к мятежу. В Кремле сообщили, что Владимир Путин проинформирован о ситуации.

Что случилось? Противостояние Пригожина и Шойгу

В ЧВК «Вагнер» примерно в 21.10 23 июня заявили, что российские войска нанесли ракетный удар по лагерям наемников. Об этом сообщил глава военной компании Евгений Пригожин.

Связанные с ЧВК Telegram-каналы сообщают о множестве погибших. «Мы примем решение, как ответить на это злодеяние, следующий шаг за нами», - заявил Евгений Пригожин.

Вскоре в пресс-службе Пригожина появилась запись от имени военных командиров.

«Совет командиров ЧВК "Вагнер" принял решение: зло, которое несет военное руководство страны, должно быть остановлено. Они пренебрегают жизнями солдат, они забыли слово "справедливость", и мы вернем ее.

Поэтому те, кто уничтожили сегодня наших парней, и десятки тысяч жизней русских солдат, будут наказаны. После того, как мы закончим начатое, мы вернемся на фронт для защиты нашей родины.

Президентская власть, правительство, МВД, росгвардия и другие структуры будут работать дальше. Мы разберемся с теми, кто уничтожает русских солдат и вернемся на фронт», — заявил Пригожин.

Он рекомендовал не выходить на улицу по маршруту следования ЧВК и пообещал вернуться на фронт, когда бойцы «закончат начатое».