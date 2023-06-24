Сб, 24.06.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Россия ночью атаковала Киев, есть погибшие

Война в Украине, 486-й день
rus.postimees.ee
Facebook Twitter
Comments
Мужчина держит ребенка на руках после атаки РФ по дому в Киеве. 24 июня 2023 год.
Мужчина держит ребенка на руках после атаки РФ по дому в Киеве. 24 июня 2023 год. Фото: VALENTYN OGIRENKO/REUTERS/Scanpix

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое в ночь на 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина.

Президент России Владимир Путин в ночь на 24 февраля объявил о начале войны против Украины, назвав ее «специальной военной операцией в Донбассе» с целью защитить людей, которые «на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима». Утверждения Путина о геноциде ранее опровергли как Евросоюз, так и ООН. Западные политики обвинили российского президента во лжи. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о разрыве дипотношений с Россией.

Rus.Postimees продолжает следить за развитием событий 486-го дня войны, 24 июня.

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Наверх