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Автомобили не поделили дорогу: в больницу доставлены три человека, в том числе двое детей

rus.postimees.ee
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Скорая помощь. Фото иллюстративное.
Скорая помощь. Фото иллюстративное. Фото: Taavi Sepp

Вчера днем в результате столкновения автомобилей пострадали три человека, из них двое - дети.

В пятницу, 23 июня, в 13.49 в Пярну на пересечении улиц Рохелине и Лилле произошло ДТП, когда 44-летний мужчина на автомобиле Volkswagen Passat выехал перед ехавшим по главной дороге автомобилем Audi A4 Avant, за рулем которого был 32- летний мужчина, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

В больницу доставили трех пассажиров Volkswagen: 30-летнюю женщину, десятилетнего и двухлетнего мальчиков.

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