Автомобили не поделили дорогу: в больницу доставлены три человека, в том числе двое детей

В пятницу, 23 июня, в 13.49 в Пярну на пересечении улиц Рохелине и Лилле произошло ДТП, когда 44-летний мужчина на автомобиле Volkswagen Passat выехал перед ехавшим по главной дороге автомобилем Audi A4 Avant, за рулем которого был 32- летний мужчина, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.