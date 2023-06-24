Бывший глава внешней разведки Эстонии о происходящем в РФ: царит неразбериха, но ситуация серьезная

Бывший глава внешней разведки Эстонии, эксперт по безопасности Райнер Сакс заявил утром в эфире Vikerradio, что в связи с мятежом главы российской частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина в первую очередь царит неразбериха, но ситуация все-таки серьезная.
По словам Сакса, вопрос прежде всего в том, вышли ли действия Пригожина из-под контроля российских властей или это локальный мятеж.
В качестве важного нюанса эксперт указал на то, что Россия не может контролировать ситуацию в своем медиапространстве: «Глава «Вагнера» также действует по принципу, что если ты можешь создать в СМИ впечатление, что ты успешен, то есть шанс, что подразделения российской армии не будут воевать с его бойцами», - сказал он Vickerradio, добавив, что самым важным может быть то, что происходит в СМИ.
Сакс, комментируй по радио сообщения, что бойцы Пригожина зашли в Ростов, сказал, что очень трудно отличить бойцов «Вагнера» от бойцов российских внутренних войск и армии, которые все носят внешне одинаковую форму.
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