Бывший глава внешней разведки Эстонии о происходящем в РФ: царит неразбериха, но ситуация серьезная

В качестве важного нюанса эксперт указал на то, что Россия не может контролировать ситуацию в своем медиапространстве: «Глава «Вагнера» также действует по принципу, что если ты можешь создать в СМИ впечатление, что ты успешен, то есть шанс, что подразделения российской армии не будут воевать с его бойцами», - сказал он Vickerradio, добавив, что самым важным может быть то, что происходит в СМИ.