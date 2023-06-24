Спасатели об итогах Ивановой ночи: некоторые жители Эстонии нарушили запрет

Однако в большинстве случаев выяснилось, что костры были разожжены с соблюдением всех правил безопасности. Кроме того, как профессиональные спасатели, так и спасатели-добровольцы совершили около ста проверочных рейдов по местам празднований.

Об этом BNS сообщила пресс-служба Спасательного департамента. В целом празднование кануна Иванова дня прошло спокойно.

По словам главного дежурного по Эстонии Эркки Пыльда, люди в основном соблюдали правила пожарной безопасности и вели себя ответственно. «Спасатели выявили несколько костров и грилей, которые были разведены в лесу или на территории RМК, несмотря на запрет на разведение костров, но были потушены после проведения разъяснительных работ».

Всего за минувшую ночь спасатели выезжали 72 раза. Крупных лесных пожаров не было. В двух случаях от пожара загорелась трава на прилегающей территории, но возгорание было быстро локализовано, и серьезного ущерба нанесено не было.

Спасатели также провели почти сто контрольных рейдов по всей Эстонии в течение 23 июня, в ходе которых было выявлено несколько незначительных нарушений, но в основном они были спокойно устранены, опасные костры потушены или к ним были доставлены средства тушения.

«В течение всего праздничного дня и ночи было много по-деловому настроенных и активных людей, благодаря которым была предотвращена большая угроза имуществу и человеческим жизням. Люди оценивали опасности и вели себя ответственно», — сказал Пыльд.

Празднование Иванова дня продолжится в субботу и, несмотря на прошедший в пятницу дождь, большая часть Эстонии по-прежнему является территорией с высокой или чрезвычайно высокой пожароопасностью. «Если земля вокруг трескается от сухости, а ветер все еще дует, надо отложить разведение костра. Безопасность начинается с каждого, и только так каждый сможет хорошо провести выходные и праздничные дни, если не пойдет на ненужный риск», — сказал Пыльд.

С 14 июня на всей территории Эстонии действует пожароопасное время, и во избежание масштабных пожаров запрещается разводить костры, готовить на гриле и курить в местах с лесной и другой растительностью и торфяной почвой. Также в пожароопасный период запрещено разведение открытого огня в лесных массивах RMK.