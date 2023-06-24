Видео ⟩ «Это предательство и удар в спину»: Путин выступил с экстренным обращением

Путин сказал, что то, с чем они столкнулись - это предательство. «Мы боремся за право оставаться Россией, эта битва требует единения всех сил, когда в сторону должно быть отброшено все, что разделяет нас. И потому действия, которые раскалывают наше единство - это, по сути, отступничество и удар в спину России и нашему народу. Именно такой удар был нанесен в 1917 году, когда наша страна сражалась в Первой мировой войне, и победу у нее украли», - заявил он.