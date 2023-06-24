Президент России Владимир Путин в десять часов утра выступил с обращением по российским государственным телеканалам. Действия ЧВК «Вагнер» он назвал «ударом в спину» и сравнил ситуацию с октябрем 1917 года.
Видео ⟩ «Это предательство и удар в спину»: Путин выступил с экстренным обращением
Путин сказал, что то, с чем они столкнулись - это предательство. «Мы боремся за право оставаться Россией, эта битва требует единения всех сил, когда в сторону должно быть отброшено все, что разделяет нас. И потому действия, которые раскалывают наше единство - это, по сути, отступничество и удар в спину России и нашему народу. Именно такой удар был нанесен в 1917 году, когда наша страна сражалась в Первой мировой войне, и победу у нее украли», - заявил он.
Глава РФ подчеркнул, что мятежники «понесут неминуемое наказание»: «Любая внутренняя смута - смертельная угроза для нашей государственности, и наши действия по защите от такой угрозы будут жесткими. Все, кто готовил мятеж, понесут неминуемое наказание. Вооруженные силы и другие государственные органы получили необходимые приказы».
Путин добавил, что как президент России и как Верховный главнокомандующий он сделает все, чтобы «отстоять страну, защитить конституционный строй». «Тот, кто организовал мятеж и поднял оружие на боевых товарищей, совершили преступление и ответят за него», - подытожил он.
Все обращение продлилось чуть более пяти минут.
«Медуза» опубликовала полный текст обращения: