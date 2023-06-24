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Райво Варе ⟩ Девять вещей, на которые стоит обратить внимание в связи с внутренним кризисом в России

Райво Варе
, предприниматель и эксперт по экономике
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Евгений Пригожин.
Евгений Пригожин. Фото: Postimees

Эксперт по России Райво Варе выделяет девять аспектов, на которые следует обратить внимание в связи с разразившимся прошлой ночью внутренним кризисом в России.

  1. Евгений Пригожин отказался подписывать контракт о субординации с Минобороны России. Остальные десять частных военных компаний сделали это.
  2. Пригожин потребовал отставки Сергея Шойгу и Валерия Герасимова.
  3. Против Пригожина было возбуждено уголовное дело с привлечением ФСБ.
  4. Атаке подвергся отряд «Вагнера» под непосредственным командованием Пригожина. Однако большую часть войск возглавляют профессиональные солдаты «Вагнера».
  5. С Пригожиным, который занял военные объекты в Ростове, встретились в качестве представителей военных заместитель министра обороны, бывший генерал спецназа ГРУ Юнус-Бек Евкуров и первый заместитель командующего ГРУ генерал-лейтенант Владимир Алексеев, который до этого в своем видеообращение к бойцам «Вагнера» в спокойном тоне публично признал, что был с ними в «тесном сотрудничестве» еще с 2014-2015 годов...
  6. Пригожин требует выдачи ему Шойгу и Герасимова, иначе он «пойдет в Москву». Говорят, что последний также бежал из штаба Ростова.
  7. В криминальной субкультуре, господствующей в «Вагнере» и широко понимаемой и используемой и среди остального народа, главарь теряет авторитет, если не мстит тому, кто его обидел. Кто бы это ни был. У Пригожина даже нет выбора из-за его тюремной армии.
  8. Народ ждет, а Путин долго молчал. Участие народа сомнительно, но участливость есть.
  9. У самого Пригожина нет пути назад. Он что-то знает, чего не знаем мы. Либо о позиции власти и/или здоровья Путина, либо о каких-то принятых решениях, о контроле над активами, курируемыми пока Пригожиным, о том, что планируется на войне (например, уступка каких-то районов или организация ядерной провокации или необходимость создать повод для увольнения Шойгу, Герасимова и некоторых других генералов).
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