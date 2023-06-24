Глава МИД Эстонии прокомментировал происходящее в России

По словам министра иностранных дел Маргуса Цахкна, Эстония пристально следит за развитием событий в России.
Цахкна заверил, что Эстония внимательно следит за тем, что происходит в России. «Мы в курсе событий, внимательно следим за ними и постоянно обмениваемся информацией с нашими союзниками», - сказал он сегодня утром.
Министерство иностранных дел напоминает, что они рекомендуют не ездить в Россию без крайней необходимости.
Граждан Эстонии, временно пребывающих в России, Министерство иностранных дел просит по возможности вернуться в Эстонию, а также зарегистрировать свое пребывание в России на странице Reisi Targalt.
За развитием событий в РФ следите в постоянно обновляющемся блоге Rus.Postimees.