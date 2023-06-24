Канун Иванова дня: в ДТП пострадали восемь человек

Об этом BNS сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны. Незадолго до двух часов ночи в Таллинне 19-летний молодой человек получил травмы, упав на велосипеде недалеко от ласнамяэского магазина Prisma на улице Мустакиви.

В 9.26 утра 23 июня на перекрестке улиц Кальмисту и Каеву в поселке Пухья в Тартумаа 60-летний мужчина на автомобиле Škoda Fabia выехал со второстепенной дороги на главную, где столкнулся с автомобилем Chevrolet Orlando, которым управлял 61-летний мужчина. В результате столкновения Chevrolet отбросило влево и он врезался дерево, водитель Chevrolet с травмами был доставлен в больницу.

Третье ДТП произошло в пятницу на перекрестке улиц Коскла и Хайгру в Таллинне в 13.39, где 66-летний мужчина на автомобиле Toyota Avensis сбил 22-летнего мужчину, пересекавшего дорогу на электросамокате по пешеходному переходу. Скорая помощь увезла водителя самоката в больницу.

Сообщение о четвертом происшествии поступило в полицию в 13.49: в Пярну 44-летний водитель Volkswagen Passat неосмотрительно выехал со второстепенной дороги на главную, где столкнулся с Audi A4, за рулем которой находился 32-летний мужчина. Авария произошла на перекрестке улиц Рохелине и Лилле. Пассажиры Volkswagen - 30-летняя женщина и десятилетний и двухлетний мальчики - получили травмы и были доставлены в больницу на машине скорой помощи.

Пятая авария произошла в 16.38 в Таллинне у Пельгулиннаской государственной гимназии на бульваре Кольде, где 25-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения не справился с управлением электросамокатом, упал и получил травмы. Пострадавшего доставили в больницу.