Андрей Кузичкин ⟩ Мятеж Пригожина может быть частью плана перехода к военной диктатуре в России

Сотрудники ФСБ с энтузиазмом взялись уничтожать историю политических репрессий по двум причинам. Первое. Они спасают честь своего мундира, потому что чувствуют генетическое и духовное родство с создателем советской машины политического террора – Феликсом Дзержинским. Когда в 2012 г. я посещал здание Томского управления ФСБ, куда меня вызывали для допросов, то насчитал 5 скульптур и 2 портрета Дзержинского только на одном этаже. В кабинете у следователя, ведущего моё дело, на столе тоже стоял бюст Дзержинского, и в ходе допросов следователь поворачивал «железного Феликса» ко мне лицом. Видимо, в это время молодой чекист отождествлял себя с главой ЧК. Поэтому для российских спецслужб вся история их предшественников – это святое. А кто в этом сомневается и рассказывает народу о преступлениях НКВД – враги.

А вторая причина – через восстановление реноме НКВД заявить о ФСБ как грозной силе, беспощадной к внутренним врагам отечества. Это попытка воссоздать в российском обществе атмосферу страха, характерную для сталинской эпохи. Именно страх использовали Гитлер и Сталин для установления тотального контроля в обществе. А народ, парализованный страхом, всегда готов подчиниться воле диктатора. Даже если диктатор отправляет народ умирать на войне. Погибнуть на фронте в статусе героя и почётнее, и прибыльнее, чем сгинуть в лагерях с клеймом «враг народа». Или «иноагент».