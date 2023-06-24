Эркки Коорт ⟩ Да, в России идет гражданская война. Что нам известно на данный момент?

События в России весьма тревожные, много запутанной и противоречивой информации, пишет эксперт по безопасности Академии МВД и Postimees Эркки Коорт.
Как 24 февраля приобрело для нас новый смысл, то же самое стало и с 23 июня. Вчера началась авантюра «Вагнера» по устранению русского военного руководства. По крайней мере, так они это называют. К утру 24 июня Ростов-на-Дону оказался под контролем «Вагнера», а в ряде районов Москвы объявлена контртеррористическая операция. Путин выступил с обращением, в котором призвал бойцов вернуться на базы и пообещал привлечь к ответственности предателей.
Так что же все-таки произошло? Пригожин не сошел с ума и не один начал эту авантюру. Ясно, что усталость от войны и разочарование сеют хаос в армии, и весьма вероятно, что в перевороте замешаны несколько высокопоставленных военачальников. У Пригожина есть сторонники и в армии, и в ФСБ, и, безусловно, в военной разведке ГРУ, теневой силой которой был «Варгнер».
Сейчас важно, что будут делать в силовых структурах, элита и другие влиятельные люди, включая путинского «пехотинца» Кадырова.
С заявлениями, призывающими вагнеровцев вернуться на базы, вчера уже выступили главком ВКС РФ генерал Сергей Суровикин и заместитель начальника ГРУ генерал-лейтенант Владимир Алексеев. Оба были скорее поддерживающими «Вагнер» военачальниками. Оба обращения записаны в одной локации, то есть за одним столом и у белой стены. Суровикин держит автомат, но в постановках до сих пор иногда используется реквизит. Поступали сообщения, что они оба могли быть арестованы. Не исключает этого и встреча Пригожина с Алексеевым в Ростове, ведь не исключено, что принуждение к повиновению увенчалось успехом.
Пригожин, конечно, начал свою деятельность не спонтанно. Этому предшествовала фаза подготовки, во время которой «Вагнер» закрепил позиции и в Москве. Они не должны быть в стиле рытья окопов, ведь «Вагнер» почти десять лет занимается организацией спецопераций. Помимо прокси-войн, они также долгое время участвовали в открытой войне. Боевые действия показали, что «Вагнер» добился лучшего положения в планировании своих операций, чем в среднем армия РФ.
По имеющейся информации, против Вагнера были брошены подразделения Росгвардии и несколько спецподразделений спецслужбы. Этого не достаточно. Прежде всего, мы имеем дело с закаленными в боях и привыкшими к убийствам передовыми подразделениями, остановить которые не могут усиленные, но неопытные отряды полиции. Во-вторых, очень большая часть российской армии симпатизирует вагнеровцам, и большинство из них имеют еще и армейское прошлое, что означает наличие сильных связей и их уж точно используют сейчас. В-третьих, России не хватает таких воинских частей, которые могли бы быть достойными противниками, в том числе огневой мощью. Это показали и рейды в Белгород российских добровольцев, воюющих в составе ВСУ.
#Prigozhin's (#Wagner) counter-terrorist operation on the territory of #Russia has already led to the capture of #Rostov, several federal highways, the headquarters of the Southern District and "#SMO." The events gained widespread publicity in Russia and even an insulting legal… pic.twitter.com/2nNoxizcvP— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 24, 2023
Прогноз. Еще прошло мало времени и много неопределенности. Однако несомненно, что без ввода войск с фронта Россия никак не сможет контролировать ситуацию. Если в Белгороде не справились с сотнями бойцов, то как же это сработает с 25 000?
Сейчас важно, что будут делать в силовых структурах, элиты и другие влиятельные люди, включая путинского «пехотинца» Кадырова. У чеченцев также очень сильная вооруженная сеть в Москве. Между кадыровцами и вагнеровцами были как открытые, так и скрытые конфликты. Однако войска Кадырова представляют собой скорее усиленную полицию.
При всем этом украинцы подозрительно молчаливы. Правда, несколько недель назад несколько высокопоставленных украинских чиновников заявили о каком-то сюрпризе, который ждет россиян. Не исключено, что Украина знала о планах «Вагнера». Судя по всему, основное наступление Украины начнется совсем скоро, поскольку удержать фронт в этой ситуации Россия не сможет.