Эркки Коорт ⟩ Да, в России идет гражданская война. Что нам известно на данный момент?

Как 24 февраля приобрело для нас новый смысл, то же самое стало и с 23 июня. Вчера началась авантюра «Вагнера» по устранению русского военного руководства. По крайней мере, так они это называют. К утру 24 июня Ростов-на-Дону оказался под контролем «Вагнера», а в ряде районов Москвы объявлена контртеррористическая операция. Путин выступил с обращением, в котором призвал бойцов вернуться на базы и пообещал привлечь к ответственности предателей.

Так что же все-таки произошло? Пригожин не сошел с ума и не один начал эту авантюру. Ясно, что усталость от войны и разочарование сеют хаос в армии, и весьма вероятно, что в перевороте замешаны несколько высокопоставленных военачальников. У Пригожина есть сторонники и в армии, и в ФСБ, и, безусловно, в военной разведке ГРУ, теневой силой которой был «Варгнер».

Сейчас важно, что будут делать в силовых структурах, элита и другие влиятельные люди, включая путинского «пехотинца» Кадырова.