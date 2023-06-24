Новое заявление ⟩ «Не собираемся прийти с повинной»: Пригожин ответил Путину

«По поводу предательства родины президент глубоко ошибся. Мы - патриоты своей родины, мы воевали и воюем - все бойцы ЧВК "Вагнер". И никто не собирается по требованию президента, ФСБ или еще кого-нибудь прийти с повинной, потому что мы не хотим, чтобы страна дальше жила в коррупции, обмане и бюрократии», - заявил Пригожин.

«Когда нам говорили о том, что мы воюем с Украиной, мы шли и воевали, но выяснилось, что боеприпасы, вооружения, все деньги, которые были положены на них, также разворовываются, а чинуши сидят, экономят их для себя, как раз для такого случая, который наступил сегодня, когда кто-то идет на Москву. И теперь они не экономят ничего, они бьют самолетами и вертолетами по колоннам, в которых идет мирняк. Бьют по мирянку, потому что не попадают. Мы - патриоты, а те кто сегодня нам противостоит, это те, кто собрались вокруг подонков», - сказал владелец ЧВК «Вагнер».