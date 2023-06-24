Урмас Паэт ⟩ Ближайшие дни определят дальнейшую судьбу России

«В настоящее время говорят, что Ростов-на-Дону, важный южный центр снабжения российской армии, находится под контролем "Вагнера". Если это так, то армия "Вагнера" сумела в короткие сроки добиться в самой России того, чего украинская фронт не может добиться за месяцы, - считает Паэт. - То, что происходит с группой "Вагнера" и Пригожиным, во всяком случае, сильно подрывает авторитет российского режима и в самой России. Есть понимание, что режим не так уж и прочен, что переживаемые обществом проблемы вызваны не третьей стороной извне, а российским руководством во главе с самим Путиным».

Паэт прогнозирует, что если режим не сможет быстро остановить события, вызванные действиями Пригожина, то возрастет риск того, что на сторону Пригожина перейдут и части российских регулярных войск. На фоне всего этого России становится еще сложнее сохранять свои позиции в Украине. Однако противостояние внутри самих вооруженных сил России еще больше снизит боевой дух российских войск. Ко всему этому добавляются публичные заявления Пригожина о бесперспективности агрессии против Украины, что не означает, что Пригожин в чем-то является сторонником свободной Украины.

«Однако разворачивающиеся события в России помогут Украине освободить свои территории от оккупантов. Даже если мятеж Пригожина не увенчается успехом, то есть, министр обороны России и начальник Генштаба останутся на посту, а сам Пригожин лишится жизни или свободы, то инцидент в любом случае уже нанес значительный удар по психологическому состоянию российского общества и вооруженных сил», — констатирует Паэт.

«Сомнения в разумности антиукраинской военной кампании усугубились еще сильнее, как и сомнения в реальной лояльности российских вооруженных сил, еще очевиднее стало ясно, что в России человеческая жизнь ничего не стоит», - добавил он.