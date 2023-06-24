Урмас Паэт ⟩ Ближайшие дни определят дальнейшую судьбу России

За разразившимся в России внутренним кризисом стоит как решение атаковать Украину, так и создание частной военной компании «Вагнер», утверждает депутат Европарламента Урмас Паэт.
«Два преступных решения российского режима обернулись против него самого, - написал Паэт в социальных сетях в субботу утром. - Российский преступный режим дошел до публичного кризиса из-за своего ранее сделанного преступного выбора. Прежде всего, конечно, это начало агрессии против Украины, которая обнажила перед всем миром истинную природу российского режима и в то же время ослабила российское государство внутри. Во-вторых, это выбор, в результате которого была создана так называемая частная военная компания "Вагнер" или вооруженные силы Пригожина для выполнения темных целей России в других частях света, где Россия хотела бы скрыть свое прямое вмешательство. Как например, во многих странах Африки».
Паэт пояснил, что из-за неудач в агрессии против Украины российскому режиму пришлось использовать вооруженные силы Пригожина и в Украине и, в том числе, позволить группировке «Вагнера» продолжать расширяться, в том числе за счет привлечения преступников из российских тюрем, пишет BNS.
«Однако развитие параллельной вооруженной структуры в настоящее время вышло из-под контроля центральной власти России. Пригожинская группа "Вагнера" разрослась, она ведет себя вызывающе и угрожает самому российскому режиму, что ясно показывают события последнего дня. Таким образом, российский режим из-за собственной псевдохитрости и спесивости пострадал от создания и расширения теневой армии, то есть, группы "Вагнера"», — отметил Паэт.
По оценке Паэта, ближайшие дни определят дальнейшую судьбу России — разразится ли там кровопролитная гражданская война, или же у российского режима еще достаточно силы и сторонников в рядах регулярной армии, чтобы ликвидировать Пригожина и остановить стремительный внутренний коллапс России.
«В настоящее время говорят, что Ростов-на-Дону, важный южный центр снабжения российской армии, находится под контролем "Вагнера". Если это так, то армия "Вагнера" сумела в короткие сроки добиться в самой России того, чего украинская фронт не может добиться за месяцы, - считает Паэт. - То, что происходит с группой "Вагнера" и Пригожиным, во всяком случае, сильно подрывает авторитет российского режима и в самой России. Есть понимание, что режим не так уж и прочен, что переживаемые обществом проблемы вызваны не третьей стороной извне, а российским руководством во главе с самим Путиным».
Паэт прогнозирует, что если режим не сможет быстро остановить события, вызванные действиями Пригожина, то возрастет риск того, что на сторону Пригожина перейдут и части российских регулярных войск. На фоне всего этого России становится еще сложнее сохранять свои позиции в Украине. Однако противостояние внутри самих вооруженных сил России еще больше снизит боевой дух российских войск. Ко всему этому добавляются публичные заявления Пригожина о бесперспективности агрессии против Украины, что не означает, что Пригожин в чем-то является сторонником свободной Украины.
«Однако разворачивающиеся события в России помогут Украине освободить свои территории от оккупантов. Даже если мятеж Пригожина не увенчается успехом, то есть, министр обороны России и начальник Генштаба останутся на посту, а сам Пригожин лишится жизни или свободы, то инцидент в любом случае уже нанес значительный удар по психологическому состоянию российского общества и вооруженных сил», — констатирует Паэт.
«Сомнения в разумности антиукраинской военной кампании усугубились еще сильнее, как и сомнения в реальной лояльности российских вооруженных сил, еще очевиднее стало ясно, что в России человеческая жизнь ничего не стоит», - добавил он.
«Все это растапливает лед под ногами Путина и его режима. К сожалению, прежде чем почва окончательно будет выбита из-под ног Путина, погибнет гораздо еще немало людей, как в Украине, так и в России. Попытки российского режима выжить будут жестокими, точно так же, как и природа самого этого режима», — заключил Паэт.