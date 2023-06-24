В Таллинне в квартире найдена мертвая женщина

По предварительным данным, горел диван, который к моменту появления спасателей в квартире уже был потушен. Точные обстоятельства произошедшего и причины возгорания будут установлены в ходе дальнейшего расследования.

По данным Спасательного департамента, в квартире не было ни датчика угарного газа, ни дымового датчика.

В Спасательном департаменте напоминают, что для быстрого обнаружения возгорания необходимо, чтобы в каждом доме был работающий дымовой датчик. Необходимо учитывать, что пожар может очень быстро стать опасным для жизни.

«Убедитесь уже сегодня, что ваш дымовой датчик в рабочем состоянии! Для проверки состояния дымового датчика нажмите кнопку проверки, после чего должен прозвучать сигнал тревоги. При необходимости немедленно замените батарейку датчика и сразу же установите датчик обратно на потолок. Только исправный и правильно установленный датчик дыма может спасти жизнь», - напомнили в департаменте.