Мятеж в России ⟩ Псков присягнул на верность Путину

«Дорогие друзья! Новости у всех на слуху, поэтому коротко прокомментирую. Ситуация в регионе под контролем. Дополнительных решений и мер безопасности в настоящий момент не требуются. Сохраняйте спокойствие и берегите себя! Мы работаем с коллегами из спецслужб и соответствующих ведомств 24/7», - отметил губернатор.