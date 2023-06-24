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Мятеж в России ⟩ Псков присягнул на верность Путину

Арвед Брейдакс
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Реклама ЧВК "Вагнер" во Пскове. Фото: telegram

Депутаты Думы в Пскове утром в субботу поспешили выразить свою поддержку президенту Владимиру Путину в России, которая оказалась на грани гражданской войны. Губернатор Михаил Ведерников подтвердил, что ситуация в регионе находится под контролем.

«Дорогие друзья! Новости у всех на слуху, поэтому коротко прокомментирую. Ситуация в регионе под контролем. Дополнительных решений и мер безопасности в настоящий момент не требуются. Сохраняйте спокойствие и берегите себя! Мы работаем с коллегами из спецслужб и соответствующих ведомств 24/7», - отметил губернатор.

Если заявление Ведерникова было довольно сдержанным, то депутаты Псковской городской думы в субботу выступили с заявлением в поддержку президента Владимира Путина и выразили несогласие с «вооруженным мятежом в стране».

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