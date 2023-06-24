В воскресенье будет по-летнему тепло, но возможны дожди и грозы

По данным Агентства окружающей среды, в ночь на воскресенье будет преимущественно ясная или переменная облачность. В некоторых местах небо более облачное, пройдут кратковременные дожди. Местами туман. Ветер западный - северо-западный 3-9, в начале ночи на побережье порывами до 12 м/сек. Температура воздуха ночью от 9 до 14 градусов, на побережье до 17 градусов.

На Чудском озере в ночь на воскресенье ветер северо-западный — западный, 3-8, порывами до 12 м/сек. Высота волны от полуметра до метра. Погода без осадков и с хорошей видимостью. Температура воздуха от 13 до 16 градусов.

В воскресенье днем сохранится переменная облачность. Во многих регионах пройдет дождь, возможны грозы. Ветер северный, 3-9, ​​в районе Рижского залива северо-западный ветер, 11 м/сек. Температура воздуха от 18 до 23, местами до 25 градусов.