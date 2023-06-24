Эстонский производитель мороженого: чтобы выжить, нам пришлось повысить цены

– Как объяснить феномен Vanilla Ninja?

– Похоже, что целевая группа, которая когда-то нашла в нем нужный состав мороженого и глазури, осталась ему верна. Я тоже выбираю Vanilla Ninja, когда не могу решить, чего хочу. Его рецепт остается неизменным вот уже 20 лет.

– Когда энергетическая составляющая и цена молока, которые снизились, начнут влиять на цену мороженого? Цена на сахар по-прежнему высока, но он не является основным ингредиентом мороженого.

– Говоря о цене, мы всегда начинаем с расчета: цена энергии сейчас такая, цена основного сырья такая, почему бы вам не снизить цену? Я бы начала объяснение с 2021 года, когда цены на сырье и энергоносители начали стремительно расти, но на прилавках цены 2020 года продержались почти до конца года. Цена на ресурсы выросла в несколько раз, но потребитель ощущал ее с опозданием и уж точно не в полном объеме.