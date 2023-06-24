PPA: пограничники тщательно проверяют всех въезжающих в страну

По имеющимся данным, все рейсы из Москвы раскуплены.

«Обстановка на пограничных пунктах на нашей восточной границе сейчас нормальная. Количество пересечений границы и активность российских пограничников не изменились по сравнению с предыдущими днями», – сказал Каю. Он добавил, что пограничная служба работает расширенным составом и всех въезжающих в страну тщательно проверяют.

Кроме того, в PPA не заметили, чтобы профиль прибывающих в страну изменился за последние сутки. «На граждан России будет распространяться ряд ограничений, из-за которых они не смогут приезжать в Эстонию, например, в качестве туриста. Большинство граждан России, пересекающих границу, – это люди, имеющие вид на жительство в Эстонии», – пояснил Каю.

Латвия также усилила контроль на границе. По словам министра внутренних дел Мариса Кучинскиса, пограничная служба вместе с агентством пограничной охраны Европейского союза Frontex и другими латвийскими ведомствами приведена в состояние повышенной готовности, чтобы обеспечить защиту интересов национальной безопасности дополнительными проверками на границе. По словам Кучинскиса, в зависимости от потребности и оценки угрозы также может быть запрошена поддержка сил обороны.