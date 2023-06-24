PPA: пограничники тщательно проверяют всех въезжающих в страну

Руководитель антикризисного отдела Департамента полиции и погранохраны Герт Каю, подтвердил, что на фоне происходящего в России готовность на границе повышена, но более активного движения не наблюдается.
По имеющимся данным, все рейсы из Москвы раскуплены.
«Обстановка на пограничных пунктах на нашей восточной границе сейчас нормальная. Количество пересечений границы и активность российских пограничников не изменились по сравнению с предыдущими днями», – сказал Каю. Он добавил, что пограничная служба работает расширенным составом и всех въезжающих в страну тщательно проверяют.
Кроме того, в PPA не заметили, чтобы профиль прибывающих в страну изменился за последние сутки. «На граждан России будет распространяться ряд ограничений, из-за которых они не смогут приезжать в Эстонию, например, в качестве туриста. Большинство граждан России, пересекающих границу, – это люди, имеющие вид на жительство в Эстонии», – пояснил Каю.
Латвия также усилила контроль на границе. По словам министра внутренних дел Мариса Кучинскиса, пограничная служба вместе с агентством пограничной охраны Европейского союза Frontex и другими латвийскими ведомствами приведена в состояние повышенной готовности, чтобы обеспечить защиту интересов национальной безопасности дополнительными проверками на границе. По словам Кучинскиса, в зависимости от потребности и оценки угрозы также может быть запрошена поддержка сил обороны.
Евгений Пригожин, глава ЧВК «Вагнер», поднял восстание на юге России и пообещал свергнуть находящееся в Москве военное руководство. В то же время над Москвой увеличился трафик частных самолетов.