Кая Каллас в связи с событиями в России выступит с обращением

Канал анонсировал участие Каи Каллас в программе, которая начнется в 19:00 и будет посвящена событиям в России и тому, что означает напряженная ситуация для Эстонии. Помимо премьер-министра в рамках передачи выступят еще несколько экспертов.

Руководитель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин поднял мятеж против российского руководства. Подчиненная ему 25-тысячная армия уже захватила города Ростов и Воронеж по берегам реки Дон и, по данным британского Министерства обороны, его солдаты продвигаются в сторону Москвы. По словам Пригожина, они не отступят, пока не наведут порядок в Минобороны России и в обществе.

В связи с этими событиями команда новостей канала TV3 выпустит в субботу специальную программу, которую будет вести редактор отдела зарубежных новостей Сандер Террас.