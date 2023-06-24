Сб, 24.06.2023
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Кая Каллас в связи с событиями в России выступит с обращением

BNS
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Кая Каллас.
Кая Каллас. Фото: Eero Vabamägi

В связи с военным мятежом в России и разворачивающимися там событиями премьер-министр Эстонии Кая Каллас выступит в субботу вечером в специальной программе телеканала TV3.

Канал анонсировал участие Каи Каллас в программе, которая начнется в 19:00 и будет посвящена событиям в России и тому, что означает напряженная ситуация для Эстонии. Помимо премьер-министра в рамках передачи выступят еще несколько экспертов.

Руководитель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин поднял мятеж против российского руководства. Подчиненная ему 25-тысячная армия уже захватила города Ростов и Воронеж по берегам реки Дон и, по данным британского Министерства обороны, его солдаты продвигаются в сторону Москвы. По словам Пригожина, они не отступят, пока не наведут порядок в Минобороны России и в обществе.

В связи с этими событиями команда новостей канала TV3 выпустит в субботу специальную программу, которую будет вести редактор отдела зарубежных новостей Сандер Террас.

В 15-минутном прямом эфире пойдет речь о том, что означают для Эстонии боевые действия за ее восточной границей, как далеко может зайти Пригожин или как далеко ему позволят зайти, как возможная гражданская война в России повлияет на происходящее в Украине и можно ли предположить, что в Эстонию начнут бежать россияне.

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