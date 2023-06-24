Путин приказал «нейтрализовать» идущих на Москву наемников ЧВК «Вагнер». Но как это сделать?

Подразделения «Вагнера» прошли слаживание в боевой обстановке, а высокую дисциплину в рядах ЧВК отмечали даже те пророссийские блогеры и военкоры, которые выступают против Пригожина.

Численность группировки ЧВК, по словам ее главы, составляет 25 тысяч человек. Эти данные ни один независимый источник не подтвердил, но и не опроверг. В составе ЧВК воевало много бывших заключенных, часть из которых погибла, часть — демобилизовалась. Погибла также и часть профессиональных наемников.

Всего, по оценкам издания «Медуза» (признано властями России иноагентом и нежелательной организацией), в составе ЧВК могут находиться пять-шесть тысяч человек, но это примерные оценки.

В распоряжении вагнеровцев есть некоторое количество тяжелой бронетехники: на фотографиях из Ростова можно увидеть танки и БТР. Возможно, какую-то еще военную технику боевики дополнительно уже захватили (или могут захватить) в Ростове и в целом по пути следования.

Когда ЧВК воевала на фронте, она целиком зависела от министерства обороны, которое поставляло «вагнеровцам» боеприпасы, технику, авиацию. Как вооружена частная военная компания теперь, оценить трудно, но, судя по заявлениям о сбитых российских вертолетах, у нее могут быть даже средства ПВО (как минимум, ПЗРК, но возможно и более мощные средства).

Разумеется, численное и техническое превосходство находится на стороне министерства обороны России. Найти боеспособные части, которые подавят мятеж, можно, причем для этого даже не нужно будет отзывать войска с фронта.

Вагнеровцы в Ростове-на-Дону Фото: Reuters

Но бороться с опытными и подготовленными боевиками, которые знают, как воевать в городе, вряд ли получится без жертв и разрушений — даже с учетом того, что они не имеют большого количества бронетехники и личного состава.

При этом преимущество российской армии в артиллерии и авиации (если командование решится их применить) лишь усугубит ситуацию. Российская армия, кажется, не очень умеет штурмовать города, не оставляя за собой «лунный пейзаж».