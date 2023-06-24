Террас: Россия становится все более непредсказуемой, Пригожин и Путин – оба преступники

«Для начала надо понять, что Путин — военный преступник, как и Пригожин. Это схватка между двумя монстрами, и, надеюсь, оба погибнут. Видимо, Пригожин предполагал, что сможет сплотить за собой значительную часть деморализованной и измученной войной русской армии. Даже если в интернете и ходят слухи, что ему удалось собрать за собой некоторых из этих солдат, эти цифры довольно малы, а ожидаемой Пригожиным поддержки так и не последовало», - пишет Террас.

По его мнению, наиболее вероятным решением будет подавление этой попытки мятежа силой. «Это если не удастся устранить Пригожина или подкупить его приближенных», - считает он.

«Несмотря на это, это важное событие, которое значительно ослабляет власть Путина. Мы много раз видели в истории, что происходит, когда образ самодержца, правящего железной рукой, начинает давать трещины. Таким образом, текущие события могут привести к решению искать альтернативу Путину. Это не значит, что новый человек обязательно мудрее или лучше, и любые изменения еще больше дестабилизируют Россию, – размышляет Террас. – Однако дестабилизация и попытки Пригожина раскачать лодку представляют серьезную угрозу безопасности как для Эстонии, так и для других соседних с Россией стран. Непредсказуемое ядерное государство, где происходит попытка вооруженного переворота явно опасно. Таким образом, нельзя исключать различные российские эскалации и провокации. Как на территории НАТО, так и в Украине».

По словам Терраса, сейчас важно, чтобы Украина смогла как можно быстрее обратить возникшую неразбериху в свою пользу. «В контрнаступлении Украины это может не означать немедленного успеха и крупного территориального завоевания, но теперь есть возможность, которую можно использовать», – сказал он.