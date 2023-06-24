Сб, 24.06.2023
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Латвия не будет выдавать гуманитарные или другие визы гражданам России

BNS
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Латвийская граница.
Латвийская граница. Фото: Urmas Luik

Латвия не будет выдавать гуманитарные или другие виды виз гражданам России, а также не будет менять введенные в прошлом году ограничения на пересечение границы Латвии, заявил министр иностранных дел Эдгар Ринкевич в связи с событиями в России. Он добавил, что страны Балтии координируют совместную охрану границ с Россией и Беларусью.

Ранее глава МИД заявил, что ответственные органы Латвии внимательно следят за развитием событий в России, оценивают ситуацию и необходимые дополнительные меры безопасности.

Он вновь призвал латвийцев не посещать Россию и Беларусь, а тем, кто там находится, как можно скорее покинуть эти страны.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш в связи с событиями в России заявил, что восточная граница Латвии находится под усиленным контролем.

Он отметил, что правительство Латвии, ответственные органы и службы находятся в тесной координации и следят за событиями в России.

Премьер-министр также призвал жителей Латвии не ездить в Россию и Беларусь.

Министр внутренних дел Марис Кучинскис поручил ГПО усилить меры пограничного контроля на внешней границе ЕС.

В твиттере глава МВД сообщил, что ГПО в сотрудничестве с другими латвийскими службами и «Frontex» интенсивно работает над обеспечением защиты интересов национальной безопасности, проводя тщательную проверку на границах.

В случае необходимости будет запрошена поддержка Национальных вооруженных сил с привлечением дополнительных ресурсов, заверил Кучинскис.

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