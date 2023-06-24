Латвия не будет выдавать гуманитарные или другие визы гражданам России

Латвия не будет выдавать гуманитарные или другие виды виз гражданам России, а также не будет менять введенные в прошлом году ограничения на пересечение границы Латвии, заявил министр иностранных дел Эдгар Ринкевич в связи с событиями в России. Он добавил, что страны Балтии координируют совместную охрану границ с Россией и Беларусью.
Ранее глава МИД заявил, что ответственные органы Латвии внимательно следят за развитием событий в России, оценивают ситуацию и необходимые дополнительные меры безопасности.
Он вновь призвал латвийцев не посещать Россию и Беларусь, а тем, кто там находится, как можно скорее покинуть эти страны.
Премьер-министр Кришьянис Кариньш в связи с событиями в России заявил, что восточная граница Латвии находится под усиленным контролем.
Он отметил, что правительство Латвии, ответственные органы и службы находятся в тесной координации и следят за событиями в России.
Премьер-министр также призвал жителей Латвии не ездить в Россию и Беларусь.
Министр внутренних дел Марис Кучинскис поручил ГПО усилить меры пограничного контроля на внешней границе ЕС.
В твиттере глава МВД сообщил, что ГПО в сотрудничестве с другими латвийскими службами и «Frontex» интенсивно работает над обеспечением защиты интересов национальной безопасности, проводя тщательную проверку на границах.
В случае необходимости будет запрошена поддержка Национальных вооруженных сил с привлечением дополнительных ресурсов, заверил Кучинскис.