Ветряной электропарк – каждому: окупаются ли мини-ветряные электростанции в Эстонии?

Глава Eleon Олег Сынаялг говорит, что не стал бы давать оценку тому, действительно ли маленькие ветряки приносят пользу или это скорее игрушка.

По его словам, для правильной работы ветряка должны соблюдаться разные условия.

В идеале, если бы не было сопротивления ветра, не было бы большой разницы, большой это ветряк или маленький.

Поскольку на суше много различных препятствий, которые затеняют и вызывают турбулентность ветра (кроме препятствий турбулентность вызывает и земля, и кстати, еще и поверхность моря), очень важно, чтобы ветряк был поднят как можно выше над всеми препятствиями, потому что затенение снижает скорость ветра, а турбулентность уменьшает плотность энергии ветра (проще говоря, ветер дует впустую).

Если бы небольшие ветряки можно было установить на вершине мачты высотой 100–150 м, они работали бы примерно так же, как большие ветряки.

Но в таком случае, даже если бы стоимость ветряка составляла несколько сотен евро, стоимость мачты была бы не менее 50 000 – 100 000 евро, потому что сама мачта также имеет важное значение.

Если бы цена такого небольшого, но высоко установленного ветряка составляла 100-200 евро, смог бы он окупиться?