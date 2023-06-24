30 суток ареста и конфискация авто. Может ли Путин ввести военное положение из-за мятежа Пригожина?

Военное положение в России может быть введено лишь в случае вторжения или нападения иностранных вооруженных сил или засылки ими вооруженных банд или наемников. ЧВК «Вагнер2 с момента своего создания в 2014 году и за полтора года участия в войне России с Украиной действовала на стороне России, а не иностранного государства. Сам Пригожин утверждает, что он и его бойцы - патриоты России.

Ужесточение режима

Поправки в закон «О военном положении» вступили в силу 9 июня. Они впервые позволяют досматривать и задерживать транспортные средства, а также задерживать граждан на срок до 30 суток в случае нарушения запретов и ограничений, установленных указами Путина на конкретной территории, где было введено военное положение.

Кроме того, новая редакция закона «О военном положении» разрешает властям принудительно перемещать граждан под контролем властей с территории, где введены ограничения, туда, где оно не действует.

Эти поправки содержат юридическую коллизию. Административное задержание, то есть лишение свободы без судебного решения, - и по Конституции, и по КоАП возможно без суда в исключительных случаях не более, чем на 48 часов. То есть поправка о задержании на срок до 30 суток «в порядке, предусмотренном федеральным законом» (каким именно, не уточняется) прямо противоречит и Конституции, и КоАП.