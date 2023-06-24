Тучи сгущаются над еврозоной: аналитики прогнозируют сложное полугодие

В июне экономическая активность еврозоны практически остановилась, что указывает на окончание периода восстановления, начавшегося зимой. Хотя аналитики ожидали, что индекс упадет до 52,5 пункта в июне, в действительности он достиг 50,3 пункта, пишет dv.ee.
И хотя еврозона оправилась от недавней умеренной экономической рецессии, в S&P предупреждают, что второе полугодие 2023 года может стать сложным. Особенно в ситуации, когда Европейский центральный банк продолжает повышать процентные ставки.
Главный экономист Commerzbank Hamburg Сайрус де ла Рубиа отмечает, что даже если их базовый сценарий предполагает небольшой рост в еврозоне во втором квартале, падение индекса менеджеров по закупкам указывает на возникновение трудностей в ближайшее время, поскольку «у компаний во всех секторах наблюдается снижение количества заказов».