Тучи сгущаются над еврозоной: аналитики прогнозируют сложное полугодие

И хотя еврозона оправилась от недавней умеренной экономической рецессии, в S&P предупреждают, что второе полугодие 2023 года может стать сложным. Особенно в ситуации, когда Европейский центральный банк продолжает повышать процентные ставки.

Главный экономист Commerzbank Hamburg Сайрус де ла Рубиа отмечает, что даже если их базовый сценарий предполагает небольшой рост в еврозоне во втором квартале, падение индекса менеджеров по закупкам указывает на возникновение трудностей в ближайшее время, поскольку «у компаний во всех секторах наблюдается снижение количества заказов».