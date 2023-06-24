Эстонская дзюдоистка выиграла бронзу чемпионата Европы

Эстонская дзюдоистка Эмма-Мелис Актас в субботу в Португалии на чемпионате Европы по дзюдо среди кадетов (U18) завоевала бронзовую медаль.
Выступавшая в весовой категории 70+ килограммов Актас во втором круге победила венгерку Веронику Одор, но в четвертьфинале уступила австрийке Хелен Шраттенхольцер.
В утешительном раунде эстонка встретилась с итальянкой Лючией Мальи, у которой выиграла поединок. В следующей встрече Актас выиграла у испанки Айтаны Сала Кано и вышла на бронзовый поединок.
В матче за медаль эстонка победила Зузанну Банашевскую из Польши.