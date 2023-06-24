Эстонская дзюдоистка выиграла бронзу юниорского чемпионата Европы

Выступавшая в весовой категории 70+ килограммов Актас во втором круге победила венгерку Веронику Одор, но в четвертьфинале уступила австрийке Хелен Шраттенхольцер.

В утешительном раунде эстонка встретилась с итальянкой Лючией Мальи, у которой выиграла поединок. В следующей встрече Актас выиграла у испанки Айтаны Сала Кано и вышла на бронзовый поединок.