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Эстонская дзюдоистка выиграла бронзу юниорского чемпионата Европы

BNS
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Эмма-Мелис Актас.
Эмма-Мелис Актас. Фото: Spordiklubi Olümpiko

Эстонская дзюдоистка Эмма-Мелис Актас в субботу в Португалии на юниорском чемпионате Европы по дзюдо завоевала бронзовую медаль.

Выступавшая в весовой категории 70+ килограммов Актас во втором круге победила венгерку Веронику Одор, но в четвертьфинале уступила австрийке Хелен Шраттенхольцер.

В утешительном раунде эстонка встретилась с итальянкой Лючией Мальи, у которой выиграла поединок. В следующей встрече Актас выиграла у испанки Айтаны Сала Кано и вышла на бронзовый поединок.

В матче за медаль эстонка победила Зузанну Банашевскую из Польши.

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