Сб, 24.06.2023
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Ей может угрожать опасность: полиция разыскивает 36-летнюю Екатерину

rus.postimees.ee
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Пропавшая Екатерина.
Пропавшая Екатерина. Фото: Politsei- ja piirivalveamet

Полиция просит помощи в поиске пропавшей в Силламяэ 36-летней Екатерины. Из-за состояния здоровья ей может угрожать опасность.

Сегодня в полицию сообщили, что Екатерина ушла из дома в Силламяэ и не вернулась. Она также не отвечает на звонки. Полиция проверила близлежащие районы и пообщалась с жителями, но ее никто не видел.

Екатерина ростом 170 см, у нее крепкое телосложение. У нее темные волосы и она носит очки.

Полиция просит всех, кто видел Екатерину, сообщить об этом по номеру экстренной помощи 112.

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