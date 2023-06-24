Ей может угрожать опасность: полиция разыскивает 36-летнюю Екатерину

Полиция просит помощи в поиске пропавшей в Силламяэ 36-летней Екатерины. Из-за состояния здоровья ей может угрожать опасность.
Сегодня в полицию сообщили, что Екатерина ушла из дома в Силламяэ и не вернулась. Она также не отвечает на звонки. Полиция проверила близлежащие районы и пообщалась с жителями, но ее никто не видел.
Екатерина ростом 170 см, у нее крепкое телосложение. У нее темные волосы и она носит очки.
Полиция просит всех, кто видел Екатерину, сообщить об этом по номеру экстренной помощи 112.