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В лесу нашли тело пропавшей в июне Екатерины

rus.postimees.ee
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Траурная свеча.
Траурная свеча. Фото: Pärnu Postimees

24 июня в полицию сообщили, что Екатерина ушла из дома в Силламяэ и не вернулась. Она также не отвечала на звонки. Полиция проверила близлежащие районы и пообщалась с жителями, но ее никто не видел.

16 июля в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в лесу в Нарва-Йыэсуу обнаружен труп женщины. По одежде и другим признакам с большой долей вероятности можно предположить, что это, скорее всего, Екатерина, пропавшая в июне в Силламяэ. По предварительной оценке, оснований для подозрения в совершении преступления нет.

Тело отправлено на судебно-медицинскую экспертизу, которая установит точную личность погибшей и причину смерти.

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