В лесу нашли тело пропавшей в июне Екатерины

16 июля в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в лесу в Нарва-Йыэсуу обнаружен труп женщины. По одежде и другим признакам с большой долей вероятности можно предположить, что это, скорее всего, Екатерина, пропавшая в июне в Силламяэ. По предварительной оценке, оснований для подозрения в совершении преступления нет.