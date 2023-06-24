В лесу нашли тело пропавшей в июне Екатерины

24 июня в полицию сообщили, что Екатерина ушла из дома в Силламяэ и не вернулась. Она также не отвечала на звонки. Полиция проверила близлежащие районы и пообщалась с жителями, но ее никто не видел.
16 июля в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в лесу в Нарва-Йыэсуу обнаружен труп женщины. По одежде и другим признакам с большой долей вероятности можно предположить, что это, скорее всего, Екатерина, пропавшая в июне в Силламяэ. По предварительной оценке, оснований для подозрения в совершении преступления нет.
Тело отправлено на судебно-медицинскую экспертизу, которая установит точную личность погибшей и причину смерти.