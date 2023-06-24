Каллас: Россия по-прежнему опасна, наши цели в отношении Украины не должны меняться

«На самом деле известно немногое. Все, что мы видим из открытых источников. Исчерпывающей разведывательной информации о том, что происходит внутри Кремля, нет ни у кого», – ответила Каллас на вопрос, насколько главы правительств соседних стран знают о том, что происходит в России.

«Также важно обмениваться информацией о том, как мы будем действовать. Цели России в отношении Украины никоим образом не изменились, и это нельзя упускать из виду», - подчеркнула премьер-министр.

«Кроме того, мы, у которых есть общая граница с Россией, должны следить за тем, видим ли мы там какие-либо изменения – на данный момент мы их не видим. Поэтому, если мы их видим, мы также координируем эту деятельность», – сказала она.

Каллас подчеркнула, что, несмотря на запутанную ситуацию в России, соседняя страна по-прежнему опасна. «Об этом говорит то, что сейчас происходит в России. Ни о каком-то более мягком варианте государственного управления и речи не идет, если Пригожин придет к власти. Кто бы ни оказался на месте Путина или сам Путин – эти цели не изменились. И мы должны это учитывать», – подчеркнула Каллас.