Каллас: Россия по-прежнему опасна, наши цели в отношении Украины не должны меняться

Премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ) прокомментировала последние события в России в программе вечерних новостей национального телерадиовещания, несколько раз подчеркнув, что независимо от того, что происходит в соседней стране, Россия по-прежнему опасна.
«На самом деле известно немногое. Все, что мы видим из открытых источников. Исчерпывающей разведывательной информации о том, что происходит внутри Кремля, нет ни у кого», – ответила Каллас на вопрос, насколько главы правительств соседних стран знают о том, что происходит в России.
«Также важно обмениваться информацией о том, как мы будем действовать. Цели России в отношении Украины никоим образом не изменились, и это нельзя упускать из виду», - подчеркнула премьер-министр.
«Кроме того, мы, у которых есть общая граница с Россией, должны следить за тем, видим ли мы там какие-либо изменения – на данный момент мы их не видим. Поэтому, если мы их видим, мы также координируем эту деятельность», – сказала она.
Каллас подчеркнула, что, несмотря на запутанную ситуацию в России, соседняя страна по-прежнему опасна. «Об этом говорит то, что сейчас происходит в России. Ни о каком-то более мягком варианте государственного управления и речи не идет, если Пригожин придет к власти. Кто бы ни оказался на месте Путина или сам Путин – эти цели не изменились. И мы должны это учитывать», – подчеркнула Каллас.
«Это внутреннее дело России. Безусловно, наши цели в отношении Украины не должны меняться. Если здесь могут звучать призывы к тому, чтобы мы все успокоились, я думаю, что украинцы должны использовать это окно возможностей, чтобы подтолкнуть Россию обратно к России», — добавила она.
Каллас не стала рассуждать о возможных других альтернативах в российском государственном управлении. «Нас там точно нет. Путин дает мастер-класс диктаторов в хорошем смысле, он устранил все альтернативы со своей стороны. На мой взгляд, туда вообще нет смысла ехать, – сказала Каллас. – Как мы поступим с Россией, зависит от того, чем закончится эта война. Понесут ли руководители России ответственность за совершенные ими преступления? Это помогло бы разорвать этот исторический цикл».
Недавнее заявление главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина о выводе войск с российских территорий премьер объяснила недовольством солдат. «Я думаю, что это было недовольство солдат ценой этой войны. Это бросается в глаза. Опять же, это внутреннее дело России, и то, что Россия опасна, для нас не является неожиданностью», – заявила Каллас.