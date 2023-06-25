NYT: у США до мятежа Пригожина были сведения о его планах

Точно неизвестно, когда именно в Соединенных Штатах впервые узнали о подготовке главой «Группы Вагнера» мятежа, говорится в публикации. Однако 21 июня сотрудники разведки провели брифинги с представителями администрации президента и Минобороны США, пишет DW. На следующий день спецслужбы Соединенных Штатов получили дополнительные подтверждения планов Пригожина, тогда же с этой информацией был ознакомлен узкий круг руководителей Конгресса, сообщает NYT.

Собеседники газеты говорят, что разведка США не знала, к какому результату приведет мятеж боевиков ЧВК. Однако, добавили чиновники, в Вашингтоне были обеспокоены тем, как выступление Пригожина повлияет на контроль над ядерным арсеналом России.

Байден обсуждал мятеж ЧВК в РФ с Макроном, Шольцем и Сунаком

Между тем президент США Джо Байден 24 июня, на второй день мятежа Пригожина, обсудил ситуацию в РФ по телефону с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем и премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен провел телефонный разговор по тому же поводу с министрами иностранных дел стран-членов G7 и верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.