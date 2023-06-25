Обзор цен: самое дорогое топливо продается в Таллинне

В конце рабочей недели самый дорогой бензин был в Таллинне, самый дешевый - в Вильнюсе. Самая высокая цена на дизельное топливо также была в Таллинне, а самым дешевым оно было в Вильнюсе.

На АЗС Circle K в Таллинне 95-й бензин, как и неделей ранее, стоил 1,699 евро за литр, а дизтопливо - 1,499 евро за литр.

На АЗС Circle K в Риге цена бензина 95-й марки выросла на 1,2% до 1,634 евро за литр, а дизтопливо подорожало на 1,4% до 1,474 евро за литр.

На АЗС Circle K в Вильнюсе цена бензина 95-й марки выросла на 4% до 1,549 евро за литр, а дизтопливо подорожало на 6,1% до 1,389 евро за литр.