Поход «вагнеровцев» на Москву: российский журналист объяснил, почему Пригожин «дал заднюю»

Заявление Пригожина об остановке движения военной техники в направлении Москвы и возвращение «вагнеровцев» в пункты дислокации фактически стерло его репутацию. Так владелец ЧВК плюнул на идею справедливости, с которой якобы шел на российскую столицу, передает информагентство «Униан» слова российского оппозиционного журналиста, редактора издания The Insider Тимура Олевского.
По словам Олевского, объявленный Пригожиным «марш справедливости» стал заявкой на условную защиту россиян. Однако на самом деле он всего лишь защищал свои бизнес-интересы. Когда главарю «вагнеровцев» пообещали, что ЧВК не расформируют, – тот «дал заднюю».
«То есть, когда вчера говорил о справедливости для всех россиян – врал. Его цель была достаточно меркантильной: защитить ЧВК, бизнес и ничего более. Еще один человек показал россиянам, что плевать на справедливость. Это уничтожение его репутации. Он ее стер», – отметил оппозиционный журналист.
По словам Олевского, своими действиями Пригожин показал, что в России не будет справедливости, как ее не было и раньше.
«Все, кто поверил в Пригожина и защиту справедливости, – об них вытерли ноги. Пригожин такой же, как и Путин, ничем не отличается. Такой Пригожин Путина устраивает, подходит для его команды. У него есть шансы там быть без последствий для себя», – добавил журналист.