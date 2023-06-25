Поход «вагнеровцев» на Москву: российский журналист объяснил, почему Пригожин «дал заднюю»

По словам Олевского, объявленный Пригожиным «марш справедливости» стал заявкой на условную защиту россиян. Однако на самом деле он всего лишь защищал свои бизнес-интересы. Когда главарю «вагнеровцев» пообещали, что ЧВК не расформируют, – тот «дал заднюю».

«То есть, когда вчера говорил о справедливости для всех россиян – врал. Его цель была достаточно меркантильной: защитить ЧВК, бизнес и ничего более. Еще один человек показал россиянам, что плевать на справедливость. Это уничтожение его репутации. Он ее стер», – отметил оппозиционный журналист.

По словам Олевского, своими действиями Пригожин показал, что в России не будет справедливости, как ее не было и раньше.