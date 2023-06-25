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Фото ⟩ Пьяная компания снесла фонарный столб: нарушителей ловили сотрудники группы быстрого реагирования

Вейки Ояперв
, журналист
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Путь пытавшейся скрыться компании преградил уличный фонарный столб.
Путь пытавшейся скрыться компании преградил уличный фонарный столб. Фото: Jürgen Puistaja

В пятницу в 01.15 на улице Лыккетуле в Тарту произошло ДТП: 18-летний молодой человек с признаками алкогольного и наркотического опьянения пытался скрыться от призывавшего его к порядку местного жителя и врезался на автомобиле в фонарный столб. Сотрудники группы быстрого реагирования с помощью собак-ищеек поймали компанию, которая сбежала с места происшествия.

В тартуском районе частных домов Ихасте в 1.15 ночи один из местных жителей заметил, что по тупиковой улице еле тащится микроавтобус, в котором сидели двое молодых людей и девушка. Человек понял, что компания в микроавтобусе не в том состоянии, чтобы управлять машиной, и приказал компании остановить микроавтобус, а также попытался отобрать у них ключи.

«После этого компания решила нажать на газ. Их поездка продлилась недолго и завершилась столкновением с фонарным столбом, который в результате столкновения сломался пополам», - рассказал пожелавший сохранить анонимность человек, знакомый с обстоятельствами случившегося.

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