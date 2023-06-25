Фото ⟩ Пьяная компания снесла фонарный столб: нарушителей ловили сотрудники группы быстрого реагирования

В тартуском районе частных домов Ихасте в 1.15 ночи один из местных жителей заметил, что по тупиковой улице еле тащится микроавтобус, в котором сидели двое молодых людей и девушка. Человек понял, что компания в микроавтобусе не в том состоянии, чтобы управлять машиной, и приказал компании остановить микроавтобус, а также попытался отобрать у них ключи.