Трагедия у детской площадки: под колесами фургона погиб трехлетний ребенок

Дежурный руководитель патрульной службы отделения полиции Центральной Эстонии Департамента полиции и погранохраны Маргус Пеэт выражает соболезнования родителям и близким погибшего ребенка.

«Трагическое происшествие произошло возле детской площадки. По предварительной информации, водитель начал трогаться с места, но не заметил ребенка. К сожалению, травмы ребенка были настолько тяжелыми, что он скончался на месте», - пояснил полицейский.

Полиция установила, что водитель фургона был трезв. Точные обстоятельства происшествия будут установлены в ходе уголовного производства.