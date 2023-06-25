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Трагедия у детской площадки: под колесами фургона погиб трехлетний ребенок

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Лоора-Элизабет Ломп
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Траурная свеча.
Траурная свеча. Фото: Madis Veltman

Вчера, 24 июня, около девяти часов вечера в Пайде произошло ДТП, в котором погиб попавший под фургон трехлетний ребенок.

Дежурный руководитель патрульной службы отделения полиции Центральной Эстонии Департамента полиции и погранохраны Маргус Пеэт выражает соболезнования родителям и близким погибшего ребенка.

«Трагическое происшествие произошло возле детской площадки. По предварительной информации, водитель начал трогаться с места, но не заметил ребенка. К сожалению, травмы ребенка были настолько тяжелыми, что он скончался на месте», - пояснил полицейский.

Полиция установила, что водитель фургона был трезв. Точные обстоятельства происшествия будут установлены в ходе уголовного производства.

Учитывая нынешний сезон летних мероприятий, отпусков и более активного движения на дорогах, полиция просит всех водителей быть предельно внимательными и осторожными, особенно в ситуациях, когда возле машин находятся дети.

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