Трагедия у детской площадки: под колесами фургона погиб трехлетний ребенок

Вчера, 24 июня, около девяти часов вечера в Пайде произошло ДТП, в котором погиб попавший под фургон трехлетний ребенок.
Дежурный руководитель патрульной службы отделения полиции Центральной Эстонии Департамента полиции и погранохраны Маргус Пеэт выражает соболезнования родителям и близким погибшего ребенка.
«Трагическое происшествие произошло возле детской площадки. По предварительной информации, водитель начал трогаться с места, но не заметил ребенка. К сожалению, травмы ребенка были настолько тяжелыми, что он скончался на месте», - пояснил полицейский.
Полиция установила, что водитель фургона был трезв. Точные обстоятельства происшествия будут установлены в ходе уголовного производства.
Учитывая нынешний сезон летних мероприятий, отпусков и более активного движения на дорогах, полиция просит всех водителей быть предельно внимательными и осторожными, особенно в ситуациях, когда возле машин находятся дети.