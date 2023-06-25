«Она больше так не будет»: работницу дома по уходу, которая непозволительно обращалась с пожилым человеком, не уволили

В середине апреля Александр (имя изменено) навещал члена семьи в отделении по уходу за престарелыми Тартуского попечительского центра психического здоровья, когда в коридоре услышал, как кто-то кричит. Подойдя ближе, он услышал, как сотрудница по уходу кричит на старика и в то же время, по-видимому, бьет его по ногам, чтобы надеть ему подгузник.

«Я сообщил об этом руководителю, но он поговорил с персоналом, и на этом дело закончилось. Но, люди добрые, знаете ли вы, что может случиться дальше, и почему на работе оставляют сотрудников, которые поднимают руку на больных стариков? У меня сердце болит за моего родственника, поскольку с ним могут поступить так же», - сказал Александр, который также записал аудио инцидента.