«Она больше так не будет»: работницу дома по уходу, которая непозволительно обращалась с пожилым человеком, не уволили

Крики, удары или иное непрофессиональное поведение по отношению к пожилому человеку, как правило, могут быть вескими причинами для увольнения сотрудника по уходу, но не всегда. Спасти от расторжения договора может, например, если коллеги похвалят, а сам работник пообещает больше так не делать.
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Аудиозапись: крики были слышны из коридора
В середине апреля Александр (имя изменено) навещал члена семьи в отделении по уходу за престарелыми Тартуского попечительского центра психического здоровья, когда в коридоре услышал, как кто-то кричит. Подойдя ближе, он услышал, как сотрудница по уходу кричит на старика и в то же время, по-видимому, бьет его по ногам, чтобы надеть ему подгузник.