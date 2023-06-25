Жизнь сотен тысяч людей в Эстонии в опасности из-за одной простой вещи

Статистика консультаций на дому, проводимых Спасательным департаментом, показывает, что в каждом третьем доме, в котором живут только люди старше 65 лет, нет датчика угарного газа, хотя это устройство еще с 2021 года является обязательным для домов, в которых используется печь, плита или камин.
Поскольку угарный газ не имеет запаха, цвета и вкуса, без датчика его совершенно невозможно почувствовать. Результаты свежего исследования, проведенного G4S, к сожалению, говорят о том, что каждый третий человек не знает, что распознать угарный газ не может ни один орган чувств.
«Некоторые пожилые люди даже не знают, что датчик угарного газа необходим, а в домах, где есть топка, работающая на твердом топливе, – даже обязателен. Однако, когда мы говорим об этом в ходе консультаций на дому, они не отказывались установить его», – сказала эксперт отдела превенции Спасательного департамента Туули Таавет.
Как же повысить осведомленность своих пожилых родственников и помочь им сделать свой дом безопаснее?
Датчика угарного газа нет у 40 процентов
Согласно результатам свежего исследования, проведенного G4S, датчик дыма или угарного газа есть дома только у 60 процентов пожилых людей, проживающих отдельно (речь идет о домах, где есть оборудование, работающее на твердом топливе или газе). В прошлом году датчик имелся у 58 процентов.
Хотя за год датчики угарного газа стали использоваться больше, руководитель коммуникационного отдела G4S Максим Тууль подчеркивает, что рост все же слишком медленный. «Необходимо понимать, что жизнь людей, в домах у которых нет датчиков, каждый день находится в опасности, к тому же они нарушают закон. Например, в ходе исследования выяснилось, что в случае дач 136 000 человек подвергают свою жизнь опасности, так как они обязаны установить датчик угарного газа, но не сделали это», – добавил он.
Молодому поколению следует проявить инициативу
«Люди в возрасте понимают, что датчик необходим, но иногда препятствием становятся нехватка знаний или трудности с приобретением и установкой прибора, – сказала Таавет. – И здесь молодым членам семьи следует обязательно прийти на помощь, купить пожилому родственнику необходимый датчик и помочь его установить, обслуживать и тестировать».
Также из исследования G4S выяснилось, что в домах 26 процентов пожилых людей нет и дымового датчика. «Здесь молодежи тоже следует взять инициативу в свои руки и помочь своим пожилым родственникам сделать дом более безопасным», – добавил Тууль.
2000 семей отказались от датчика
Угарный газ образуется при неполном сгорании, его источником может стать, например, видавшая виды печь или камин. В этой ситуации датчик дыма и угарного газа выполнит свою работу и сообщит об опасности – однако жильцы дома могут ошибочно принять «писк» за ложную тревогу.
По словам Тууля, в прошлом году именно из-за неоднократных сигналов прибора около 2000 семей отказались от датчика угарного газа.
Таавет также подтверждает, что бывали случаи, когда пожилые люди отключали датчик угарного газа, потому что он постоянно срабатывал. «Причиной сигнала тревоги была, например, старая плита, которую не обслуживали», – привела она пример.
Тууль подчеркивает, что если большое количество угарного газа незамедлительно вызывает проблемы со здоровьем и может привести к смерти, то при длительном пребывании в доме с менее высокой концентрацией угарного газа страдают мозг, нервная система и сердечная мышца. Датчики все-таки не срабатывают просто так, на это всегда есть причина. Если вы не можете выяснить причину частого срабатывания датчика, попробуйте другой датчик, и если он тоже издает сигнал тревоги, вызовите специалиста для проверки концентрации угарного газа. Помимо этого, время от времени топки должны осматриваться специалистами.
Важно знать, что дымовой датчик не заменяет датчик угарного газа, и наоборот.