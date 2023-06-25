Жизнь сотен тысяч людей в Эстонии в опасности из-за одной простой вещи

Поскольку угарный газ не имеет запаха, цвета и вкуса, без датчика его совершенно невозможно почувствовать. Результаты свежего исследования, проведенного G4S, к сожалению, говорят о том, что каждый третий человек не знает, что распознать угарный газ не может ни один орган чувств.

«Некоторые пожилые люди даже не знают, что датчик угарного газа необходим, а в домах, где есть топка, работающая на твердом топливе, – даже обязателен. Однако, когда мы говорим об этом в ходе консультаций на дому, они не отказывались установить его», – сказала эксперт отдела превенции Спасательного департамента Туули Таавет.

Как же повысить осведомленность своих пожилых родственников и помочь им сделать свой дом безопаснее?

Датчика угарного газа нет у 40 процентов

Согласно результатам свежего исследования, проведенного G4S, датчик дыма или угарного газа есть дома только у 60 процентов пожилых людей, проживающих отдельно (речь идет о домах, где есть оборудование, работающее на твердом топливе или газе). В прошлом году датчик имелся у 58 процентов.