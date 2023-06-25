На каникулах слишком скучно: дети забросали яйцами молодежный центр

В соцсетях активно распространяется видео, на котором дети забрасывают яйцами молодежный центр Ракке.
В шестисекундном видеоролике можно увидеть, как мальчик в черных спортивных брюках и темно-серой спортивной куртке сначала бросает яйцо в дверь молодежного центра и убегает. Затем другой хулиган, у которого на видео попали только нога и рука, которая швырнула яйцо в окно.
Насколько известно, что камера у кафе Ракке также зафиксировала происходившее возле молодежного центра.
Личности хулиганов были установлены и им пришлось убирать последствия своего злодеяния.