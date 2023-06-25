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На каникулах слишком скучно: дети забросали яйцами молодежный центр

Мерли Раудла
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На видео запечатлено, как мальчик кидает яйцо в дверь молодежного центра Ракке.
На видео запечатлено, как мальчик кидает яйцо в дверь молодежного центра Ракке. Фото: Kuvatõmmis videost

В соцсетях активно распространяется видео, на котором дети забрасывают яйцами молодежный центр Ракке.

В шестисекундном видеоролике можно увидеть, как мальчик в черных спортивных брюках и темно-серой спортивной куртке сначала бросает яйцо в дверь молодежного центра и убегает. Затем другой хулиган, у которого на видео попали только нога и рука, которая швырнула яйцо в окно.

Насколько известно, что камера у кафе Ракке также зафиксировала происходившее возле молодежного центра.

Личности хулиганов были установлены и им пришлось убирать последствия своего злодеяния. 

Десяток яиц. Фото иллюстративное. 
Десяток яиц. Фото иллюстративное. Фото: Marko Saarm
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