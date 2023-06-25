Его жизнь может быть в опасности: полиция ищет пропавшего 29-летнего мужчину

Полиция просит помощи в поиске пропавшего в Тарту 29-летнего Кальмера. Его жизнь может быть в опасности.
В субботу, 24 июня, вечером близкий сообщил в полицию, что Кальмер пропал и его жизнь может быть в опасности. В последний раз его видели в Тарту, у одного из костров в честь Ивановой ночи, и его дальнейшее местонахождение неизвестно. Кальмер также не отвечает на звонки.
Рост Кальмера 170 см, у него худое телосложение и есть татуировки на шее и руках. На нем черные шорты и обувь, а также зеленая футболка.
Полиция просит всех, кто видел Кальмера, сообщить об этом по номеру 112.