Дело о мятеже: в России из-за Пригожина задержан политолог из Волгограда

Как сообщила супруга Серенко, шесть полицейских и следователь около 22 часов пришли в их квартиру, забрали оттуда почти всю технику и увезли Серенко, предположительно, в ОВД, не дав позвонить адвокату.

«Следователь зачитал что-то о том, что пришел якобы в связи с уголовным делом о мятеже ЧВК "Вагнер". И якобы Михаил ему способствовал. Это полный бред!» - рассказала журналистам жена Серенко. Созвониться с адвокатом она смогла лишь после того, как ее мужа увезли.

Конкретные обвинения пока неизвестны

Позднее адвокат политолога сообщил, что оперативное сопровождение уголовного дела ведет ФСБ, но в чем конкретно обвиняют Серенко, пока неизвестно.

Михаил Серенко работал в целом ряде волгоградских печатных СМИ, был депутатом городской думы, а затем назначен главой администрации Тракторозаводского района. Впоследствии Серенко возглавлял Волгоградский областной медицинский информационно-аналитический центр (МИАЦ) и муниципальное телевидение Волгограда. Несколько лет тому назад он стал учредителем интернет-издания «Остров Свободы».