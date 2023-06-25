Черный день на дорогах Эстонии: в ДТП погиб человек

Сегодня, 25 июня, в 11 часов прохожий сообщил в Центр тревоги, что в деревне Тагакольга в кювете автомобиль и в машине находится человек. Полицейские, прибывшие на место происшествия, обнаружили в автомобиле мертвого 40-летнего мужчину.

По словам дежурного руководителя выруской патрульной службы Лео Рятте, собранные на данный момент данные указывают на то, что авария могла произойти сегодня рано утром. «Выражаю соболезнования родным погибшего мужчины. На данный момент нам не известны обстоятельства, при которых произошло ДТП, но его возможное опьянение и обстоятельства ДТП будут выяснены в ходе уголовного производства», - добавил полицейский.