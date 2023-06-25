Фото ⟩ Детали трагического ДТП: у погибшего не было водительских прав

Сообщение о ДТП на девятом километре дороги Варсту-Тагакольга в деревне Тагакольга в Вырумаа поступило вчера в Центр тревоги в 11.11.

Прибывшие на место полицейские обнаружили в кювете с левой стороны дороги автомобиль Peugeot 107. Согласно следам на месте ДТП, автомобиль попал в боковой скольжение, в результате чего машину выбросило в кювет, она перевернулась через крышу и приземлилась на поле, которое находится рядом с гравийной дорогой. Выяснилось также, что 40-летний водитель получил в результате аварии настолько тяжелые травмы, что скончался на месте.

Пресс-секретарь Лыунаской префектуры Рагне Кейск сообщила Lõuna-Eesti Postimees в понедельник, что найденный мертвым водитель был владельцем автомобиля, попавшего в аварию. Насколько известно стражам порядка, он не был местным жителем. Когда машину обнаружили, других людей в ней не было.

Кейск также сказала, что погибший не был пристегнут ремнем безопасности, и у него не было водительских прав. При этом ранее он не попадал в поле зрения полиции в связи с существенными нарушениями ПДД.

Многие обстоятельства аварии еще нуждаются в выяснении. Поскольку трагический инцидент произошел в месте, где редко ездит транспорт, неизвестно даже, когда именно произошла авария.

По словам дежурного руководителя выруской патрульной службы Лео Рятте, собранные на данный момент данные указывают на то, что авария могла произойти в воскресенье рано утром, то есть за несколько часов до прибытия полиции. «Был ли водитель пьян, будет установлено в ходе уголовного производства», - добавил полицейский.