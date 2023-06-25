Европейская конфедерация фехтования отстранила РФ и Беларусь

Европейская конфедерация фехтования (EFC) на фоне войны России против Украины приостановила членство федераций фехтовальщиков РФ и Беларуси. Спортсмены из этих двух стран пока не смогут участвовать в турнирах и других мероприятиях под эгидой конфедерации, постановил конгресс организации в польском Кракове в субботу, 24 июня.

Соответствующее предложение Федерации фехтования Украины было поддержано большинством из 43 стран-членов конфедерации. В то же время фехтовальщики из России и Беларуси могут участвовать в нейтральном статусе в турнирах Международной федерации фехтования (FIE).

Перенос квалификационных турниров

После того, как фехтовальщики из этих двух стран были отстранены от европейских первенств, FIE в срочном порядке перенесла из Польши в Болгарию отдельные европейские турниры, имеющие важное значение для квалификации на участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже.