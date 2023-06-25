Экс-глава Генштаба Великобритании: Россия может использовать группу Вагнера, чтобы снова попытаться взять Киев

Генерал Ричард Даннатт уверен, что Лидеры Украины должны защищаться от возможного нападения под руководством Евгения Пригожина на Киев из Беларуси: «Тот факт, что он отправился в Беларусь, вызывает определенное беспокойство».

Экс-начальник генерального штаба британской армии добавил, что если Пригожин «сохранил вокруг себя эффективные боевые силы, то он снова представляет угрозу для украинского фланга, расположенного ближе всего к Киеву».

Параллельно с этим Даннатт отмечает, что «Путин, определенно, сильно ослаб. Российские военные... явно находятся в некотором замешательстве».

Российский военный эксперт Кирилл Михайлов не верит, что мятеж мог быть инсценировкой с целью отправить вагнеровцев в Беларусь, а потом — на Киев, пишут «Важные истории». Эксперт отмечает, что действия ЧВК «Вагнер» стоили российской армии больших потерь в авиационной технике и гибели летчиков. «Кроме того, было продемонстрировано, что достаточно небольшая группа может беспрепятственно пройти сотни километров по территории РФ или, например, захватить штаб Южного военного округа», — говорит Михайлов.

Бывший советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в своем Telegram-канале отметил, что также не верит в «…"новую угрозу из Беларуси" и прочие попытки оправдать свое незнание и фрустрацию, в которые кинулись многие, даже весьма разумные люди».