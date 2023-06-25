Эстонский сверхмарафонец стартовал на дистанции 235 км в Долине Смерти

В воскресенье, 25 июня, эстонский сверхмарафонец Райт Ратасепп начал забег протяженностью около 235 километров в Долине Смерти в США, где средняя температура воздуха в июне составляет 43,3 градуса.
Оргкомитет забега отметил, что предполагаемое место финиша пока под вопросом, поскольку необычно большое количество снега на вершине горы Маунт Уитни может помешать ее покорению.
Забег Райта Ратасеппа начался в час ночи по тихоокеанскому времени с того же места, где обычно в начале июля стартует 217-километровый ультрамарафон Бэдуотер. Маршрут забега Ратасеппа, начавшийся в точке на 86 метров ниже уровня моря, проходит по трассе традиционного ультрамарафона Бэдуотер, но заканчивается не на привычной черте финиша, а на самой высокой точке континентальной Америки, горе Маунт Уитни на высоте 4421 метр.
Поскольку из-за обилия снега на горе Маунт Уитни по более короткому и сложному маршруту, предназначенному для альпинистов и о беге по ее склонам не может быть и речи, то общая протяженность трассы Ратасеппа по Долине Смерти составит 235 километров вместо 224.
Суммарный набор высоты во время забега составит 6400 метров, суммарный спуск - 1960 метров.
За ходом забега Райта Ратасеппа можно следить в социальных сетях, где посты будут поступать с определенной задержкой, поскольку в районе Долины Смерти мобильный интернет работает не везде.
Долина Смерти - межгорная впадина в районе пустыни Мохаве и Большого Бассейна на западе США в штате Калифорния, к юго-востоку от горного хребта Сьерра-Невада. В долине 10 июля 1913 года зафиксирована самая высокая температура воздуха в Западном полушарии - +56,7 °C.