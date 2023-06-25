Эстонский сверхмарафонец стартовал на дистанции 235 км в Долине Смерти

Оргкомитет забега отметил, что предполагаемое место финиша пока под вопросом, поскольку необычно большое количество снега на вершине горы Маунт Уитни может помешать ее покорению.

Забег Райта Ратасеппа начался в час ночи по тихоокеанскому времени с того же места, где обычно в начале июля стартует 217-километровый ультрамарафон Бэдуотер. Маршрут забега Ратасеппа, начавшийся в точке на 86 метров ниже уровня моря, проходит по трассе традиционного ультрамарафона Бэдуотер, но заканчивается не на привычной черте финиша, а на самой высокой точке континентальной Америки, горе Маунт Уитни на высоте 4421 метр.

Поскольку из-за обилия снега на горе Маунт Уитни по более короткому и сложному маршруту, предназначенному для альпинистов и о беге по ее склонам не может быть и речи, то общая протяженность трассы Ратасеппа по Долине Смерти составит 235 километров вместо 224.

Суммарный набор высоты во время забега составит 6400 метров, суммарный спуск - 1960 метров.

За ходом забега Райта Ратасеппа можно следить в социальных сетях, где посты будут поступать с определенной задержкой, поскольку в районе Долины Смерти мобильный интернет работает не везде.